9 KASIM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Kasım Cumartesi 2024 Döviz Kuru...
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◼ABD Doları: 34,37 (Alış) - 34,38 (Satış)
◼EURO: 36,84 (Alış) - 36,85 (Satış)
◼STERLİN: 44,31 (Alış) - 44,44 (Satış)
1 DOLAR = 34,38 TL
👉9 Kasım Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.968,05₺
◼Gram altın satış: 2.968,42₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.970,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.035,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.940,00₺
◼Yarım altın satış: 10.063,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.880,00₺
◼Tam altın satış: 20.056,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.430,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.739,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.415,00₺
◼Ata altın satış: 20.585,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Kasım Cumartesi günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.