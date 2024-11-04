💲DOLAR NE KADAR OLDU?

4 KASIM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Kasım Pazartesi 2024 Döviz Kuru...
4 KASIM 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 34,32 (Alış) - 34,34 (Satış)
◼EURO: 37,46 (Alış) - 37,50 (Satış)
◼STERLİN: 44,41 (Alış) - 44,64 (Satış)
1 DOLAR = 34,34 TL
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👉4 Kasım Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.026,33₺
◼Gram altın satış: 3.026,74₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.076,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.123,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.122,00₺
◼Yarım altın satış: 10.239,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 20.243,00₺
◼Tam altın satış: 20.407,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.625,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.936,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.773,00₺
◼Ata altın satış: 20.939,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Kasım Pazartesi günü saat 07.00 itibarıyla alınmıştır.