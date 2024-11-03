💲DOLAR NE KADAR OLDU?

3 KASIM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Kasım Pazar 2024 Döviz Kuru...
3 KASIM 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 34,30 (Alış) - 34,31 (Satış)
◼EURO: 37,16 (Alış) - 37,22 (Satış)
◼STERLİN: 44,16 (Alış) - 44,38 (Satış)
1 DOLAR = 34,31 TL
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👉3 Kasım Pazar 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.017,88₺
◼Gram altın satış: 3.018,55₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.065,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.112,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.099,00₺
◼Yarım altın satış: 10.218,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 20.198,00₺
◼Tam altın satış: 20.363,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.635,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.936,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.726,00₺
◼Ata altın satış: 20.894,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Kasım Pazar günü saat 07.32 itibarıyla alınmıştır.