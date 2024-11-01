Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Kasım Cuma 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

1 KASIM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Kasım Cuma 2024 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

◼ABD Doları: 34,30 (Alış) - 34,31 (Satış)

◼EURO: 37,30 (Alış) - 37,35 (Satış)

◼STERLİN: 43,97 (Alış) - 44,19 (Satış)

1 DOLAR = 34,31 TL

👉1 Kasım Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.030,16₺

◼Gram altın satış: 3.030,62₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 5.081,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.142,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 10.130,00₺

◼Yarım altın satış: 10.277,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 20.261,00₺

◼Tam altın satış: 20.482,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 21.032,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 21.042,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 20.791,00₺

◼Ata altın satış: 21.016,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Kasım Cuma günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.