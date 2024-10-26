26 EKİM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 26 Ekim Cumartesi 2024 Döviz Kuru...
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◼ABD Doları: 34,28 (Alış) - 34,29 (Satış)
◼EURO: 36,95 (Alış) - 37,09 (Satış)
◼STERLİN: 44,20 (Alış) - 44,42 (Satış)
1 DOLAR = 34,29 TL
👉26 Ekim Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.027,97₺
◼Gram altın satış: 3.029,35₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.118,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.173,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.205,00₺
◼Yarım altın satış: 10.340,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 20.411,00₺
◼Tam altın satış: 20.606,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.750,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 21.064,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.960,00₺
◼Ata altın satış: 21.150,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 26 Ekim Cumartesi günü saat 06.19 itibarıyla alınmıştır.