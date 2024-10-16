16 EKİM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Ekim Çarşamba 2024 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
◼ABD Doları: 34,21 (Alış) - 34,21 (Satış)
◼EURO: 37,26 (Alış) - 37,35 (Satış)
◼STERLİN: 44,71 (Alış) - 44,83 (Satış)
1 DOLAR = 34,21 TL
👉16 Ekim Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.935,38₺
◼Gram altın satış: 2.935,82₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.961,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.019,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.892,00₺
◼Yarım altın satış: 10.032,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.785,00₺
◼Tam altın satış: 19.993,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.127,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.432,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.317,00₺
◼Ata altın satış: 20.520,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Ekim Çarşamba günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.