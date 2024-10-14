💲DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 14 Ekim Pazartesi 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

ALTIN VE DOLAR KURU 14 EKİM | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Ekim Pazartesi 2024 Döviz Kuru...

14 EKİM 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 34,26 (Alış) - 34,28 (Satış)

◼EURO: 37,46 (Alış) - 37,49 (Satış)

◼STERLİN: 44,56 (Alış) - 44,79 (Satış)

1 DOLAR = 34,28 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉14 Ekim Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 2.927,81₺

◼Gram altın satış: 2.928,10₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 4.961,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.008,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 9.892,00₺

◼Yarım altın satış: 10.010,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 19.784,00₺

◼Tam altın satış: 19.949,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 20.250,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 20.556,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 20.316,00₺

◼Ata altın satış: 20.475,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Ekim Pazartesi günü saat 07.08 itibarıyla alınmıştır.