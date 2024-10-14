💲DOLAR NE KADAR OLDU?

ALTIN VE DOLAR KURU 14 EKİM | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Ekim Pazartesi 2024 Döviz Kuru...
14 EKİM 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 34,26 (Alış) - 34,28 (Satış)
◼EURO: 37,46 (Alış) - 37,49 (Satış)
◼STERLİN: 44,56 (Alış) - 44,79 (Satış)
1 DOLAR = 34,28 TL
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👉14 Ekim Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.927,81₺
◼Gram altın satış: 2.928,10₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.961,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.008,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.892,00₺
◼Yarım altın satış: 10.010,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.784,00₺
◼Tam altın satış: 19.949,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.250,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.556,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.316,00₺
◼Ata altın satış: 20.475,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Ekim Pazartesi günü saat 07.08 itibarıyla alınmıştır.