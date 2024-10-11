11 EKİM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 11 Ekim Cuma 2024 Döviz Kuru...
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◼ABD Doları: 34,27 (Alış) - 34,28 (Satış)
◼EURO: 37,47 (Alış) - 37,54 (Satış)
◼STERLİN: 44,50 (Alış) - 44,72 (Satış)
1 DOLAR = 34,28 TL
👉11 Ekim Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.912,49₺
◼Gram altın satış: 2.912,92₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.951,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.009,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.872,00₺
◼Yarım altın satış: 10.011,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.745,00₺
◼Tam altın satış: 19.952,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.042,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.345,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.276,00₺
◼Ata altın satış: 20.479,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 11 Ekim Cuma günü saat 06.20 itibarıyla alınmıştır.