10 EKİM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Ekim Perşembe2024 Döviz Kuru...
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◼ABD Doları: 34,23 (Alış) - 34,24 (Satış)
◼EURO: 37,59 (Alış) - 37,64 (Satış)
◼STERLİN: 44,64 (Alış) - 44,86 (Satış)
1 DOLAR = 34,24 TL
👉10 Ekim Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.878,25₺
◼Gram altın satış: 2.878,80₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.914,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.966,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.799,00₺
◼Yarım altın satış: 9.926,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.598,00₺
◼Tam altın satış: 19.782,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 19.993,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.295,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.125,00₺
◼Ata altın satış: 20.304,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Ekim Perşembe günü saat 06.23 itibarıyla alınmıştır.