9 EKİM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Ekim Çarşamba 2024 Döviz Kuru...
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◼ABD Doları: 34,25 (Alış) - 34,28 (Satış)
◼EURO: 37,58 (Alış) - 37,64 (Satış)
◼STERLİN: 44,74 (Alış) - 44,96 (Satış)
1 DOLAR = 34,28 TL
👉9 Ekim Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.886,47₺
◼Gram altın satış: 2.886,87₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.928,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.984,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.826,00₺
◼Yarım altın satış: 9.961,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.651,00₺
◼Tam altın satış: 19.853,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.159,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.464,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.180,00₺
◼Ata altın satış: 20.376,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Ekim Çarşamba günü saat 06.27 itibarıyla alınmıştır.