Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 9 Ekim Çarşamba 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

9 EKİM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Ekim Çarşamba 2024 Döviz Kuru...

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◼ABD Doları: 34,25 (Alış) - 34,28 (Satış)

◼EURO: 37,58 (Alış) - 37,64 (Satış)

◼STERLİN: 44,74 (Alış) - 44,96 (Satış)

1 DOLAR = 34,28 TL

👉9 Ekim Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 2.886,47₺

◼Gram altın satış: 2.886,87₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 4.928,00₺

◼Çeyrek altın satış: 4.984,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 9.826,00₺

◼Yarım altın satış: 9.961,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 19.651,00₺

◼Tam altın satış: 19.853,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 20.159,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 20.464,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 20.180,00₺

◼Ata altın satış: 20.376,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Ekim Çarşamba günü saat 06.27 itibarıyla alınmıştır.