ALTIN VE DOLAR KURU 6 EKİM | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 6 Ekim Pazar 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 34,23 (Alış) - 34,24 (Satış)
EURO: 37,62 (Alış) - 37,63 (Satış)
STERLİN: 44,84 (Alış) - 45,06 (Satış)
1 DOLAR = 34,24 TL
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👉6 Ekim Pazar 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.920,77₺
Gram altın satış: 2.921,56₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.982,00₺
Çeyrek altın satış: 5.032,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 9.934,00₺
Yarım altın satış: 10.059,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 19.868,00₺
Tam altın satış: 20.047,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 20.312,00₺
Cumhuriyet altını satış: 20.619,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 20.403,00₺
Ata altın satış: 20.573,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Ekim Pazar günü saat 07.14 itibarıyla alınmıştır.