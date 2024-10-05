Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula 5 Ekim Cumartesi 2024

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '5 Ekim Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 5 Ekim Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 267 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2024- 12:20