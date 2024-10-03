3 EKİM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Ekim Perşembe 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 34,20 (Alış) - 34,21 (Satış)
EURO: 37,83 (Alış) - 37,92 (Satış)
STERLİN: 45,24 (Alış) - 45,47 (Satış)
1 DOLAR = 34,21 TL
👉3 Ekim Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.923,24₺
Gram altın satış: 2.923,69₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.992,00₺
Çeyrek altın satış: 5.049,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 9.953,00₺
Yarım altın satış: 10.093,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 19.907,00₺
Tam altın satış: 20.115,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 20.379,00₺
Cumhuriyet altını satış: 20.687,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 20.443,00₺
Ata altın satış: 20.642,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Ekim Perşembe günü saat 06.23 itibarıyla alınmıştır.