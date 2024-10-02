💲DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 2 Ekim Çarşamba 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

ALTIN VE DOLAR KURU 2 EKİM | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Ekim Çarşamba 2024 Döviz Kuru....

💰 CANLI - Güncel döviz hareketleri için tıklayın! (Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?)

ABD Doları: 34,17 (Alış) - 34,18 (Satış)

EURO: 37,86 (Alış) - 37,93 (Satış)

STERLİN: 45,38 (Alış) - 45,61 (Satış)

1 DOLAR = 34,17 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉2 Ekim Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.918,64₺

Gram altın satış: 2.919,08₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.948,00₺

Çeyrek altın satış: 5.007,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.866,00₺

Yarım altın satış: 10.008,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 19.732,00₺

Tam altın satış: 19.947,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 20.277,00₺

Cumhuriyet altını satış: 20.584,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 20.263,00₺

Ata altın satış: 20.470,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Ekim Çarşamba günü saat 07.10 itibarıyla alınmıştır.