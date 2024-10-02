💲DOLAR NE KADAR OLDU?

ALTIN VE DOLAR KURU 2 EKİM | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Ekim Çarşamba 2024 Döviz Kuru....
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ABD Doları: 34,17 (Alış) - 34,18 (Satış)
EURO: 37,86 (Alış) - 37,93 (Satış)
STERLİN: 45,38 (Alış) - 45,61 (Satış)
1 DOLAR = 34,17 TL
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉2 Ekim Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.918,64₺
Gram altın satış: 2.919,08₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.948,00₺
Çeyrek altın satış: 5.007,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 9.866,00₺
Yarım altın satış: 10.008,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 19.732,00₺
Tam altın satış: 19.947,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 20.277,00₺
Cumhuriyet altını satış: 20.584,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 20.263,00₺
Ata altın satış: 20.470,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Ekim Çarşamba günü saat 07.10 itibarıyla alınmıştır.