💲DOLAR NE KADAR OLDU?

ALTIN VE DOLAR KURU 1 EKİM | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Ekim Salı 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 34,18 (Alış) - 34,19 (Satış)
EURO: 38,08 (Alış) - 38,13 (Satış)
STERLİN: 45,36 (Alış) - 45,59 (Satış)
1 DOLAR = 34,18 TL
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉1 Ekim Salı 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.898,59₺
Gram altın satış: 2.898,89₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.916,00₺
Çeyrek altın satış: 4.986,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 9.802,00₺
Yarım altın satış: 9.966,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 19.605,00₺
Tam altın satış: 19.862,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 20.054,00₺
Cumhuriyet altını satış: 20.357,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 20.133,00₺
Ata altın satış: 20.383,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Ekim Salı günü saat 07.25 itibarıyla alınmıştır.