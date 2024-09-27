Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 27 Eylül Cuma 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

27 EYLÜL 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 27 Eylül Cuma 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 34,17 (Alış) - 34,17 (Satış)

EURO: 38,18 (Alış) - 38,22 (Satış)

STERLİN: 45,58 (Alış) - 45,81 (Satış)

1 DOLAR = 34,17 TL

👉27 Eylül Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.933,52₺

Gram altın satış: 2.933,91₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.966,00₺

Çeyrek altın satış: 5.024,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.902,00₺

Yarım altın satış: 10.042,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 19.804,00₺

Tam altın satış: 20.013,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 20.183,00₺

Cumhuriyet altını satış: 20.485,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 20.337,00₺

Ata altın satış: 20.541,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 27 Eylül Cuma günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.