21 EYLÜL 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Eylül Cumartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 34,09 (Alış) - 34,10 (Satış)
EURO: 38,04 (Alış) - 38,14 (Satış)
STERLİN: 45,25 (Alış) - 45,48 (Satış)
1 DOLAR = 34,11 TL
👉21 Eylül Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.874,25₺
Gram altın satış: 2.875,03₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.771,00₺
Çeyrek altın satış: 4.828,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 9.512,00₺
Yarım altın satış: 9.649,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 19.025,00₺
Tam altın satış: 19.231,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 19.359,00₺
Cumhuriyet altını satış: 19.652,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 19.531,00₺
Ata altın satış: 19.729,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 21 Eylül Cumartesi günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.