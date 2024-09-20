20 EYLÜL 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 20 Eylül Cuma 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 34,07 (Alış) - 34,10 (Satış)
EURO: 38,05 (Alış) - 38,11 (Satış)
STERLİN: 45,09 (Alış) - 45,32 (Satış)
1 DOLAR = 34,10 TL
👉20 Eylül Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.838,77₺
Gram altın satış: 2.839,16₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.704,00₺
Çeyrek altın satış: 4.760,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 9.379,00₺
Yarım altın satış: 9.514,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 18.759,00₺
Tam altın satış: 18.962,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 19.062,00₺
Cumhuriyet altını satış: 19.350,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 19.258,00₺
Ata altın satış: 19.453,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 20 Eylül Cuma günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.