Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ertelenen 3. hafta maçında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Her iki takım da maçı kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2024- 12:11 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024- 12:11