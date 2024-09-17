Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 17 Eylül Salı 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

17 EYLÜL 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Eylül Salı 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 34,00 (Alış) - 34,01 (Satış)

EURO: 37,84 (Alış) - 37,92 (Satış)

STERLİN: 44,62 (Alış) - 44,84 (Satış)

1 DOLAR = 34,01 TL

👉17 Eylül Salı 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.826,39₺

Gram altın satış: 2.826,81₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.638,00₺

Çeyrek altın satış: 4.697,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.248,00₺

Yarım altın satış: 9.389,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 18.496,00₺

Tam altın satış: 18.712,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 19.151,00₺

Cumhuriyet altını satış: 19.161,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 18.989,00₺

Ata altın satış: 19.197,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Eylül Salı günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.