14 EYLÜL 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Eylül Cumartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 33,88 (Alış) - 33,90 (Satış)
EURO: 37,56 (Alış) - 37,63 (Satış)
STERLİN: 44,19 (Alış) - 44,41 (Satış)
1 DOLAR = 33,90 TL
👉14 Eylül Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.808,97₺
Gram altın satış: 2.809,65₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.610,00₺
Çeyrek altın satış: 4.677,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 9.191,00₺
Yarım altın satış: 9.348,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 18.383,00₺
Tam altın satış: 18.629,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 18.770,00₺
Cumhuriyet altını satış: 19.053,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 18.872,00₺
Ata altın satış: 19.112,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Eylül Cumartesi günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.