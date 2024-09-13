13 EYLÜL 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 13 Eylül Cuma 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 33,94 (Alış) - 33,96 (Satış)
EURO: 37,61 (Alış) - 37,70 (Satış)
STERLİN: 44,37 (Alış) - 44,60 (Satış)
1 DOLAR = 33,96 TL
👉13 Eylül Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.799,67₺
Gram altın satış: 2.800,17₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.602,00₺
Çeyrek altın satış: 4.657,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 9.176,00₺
Yarım altın satış: 9.308,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 18.212,00₺
Tam altın satış: 18.303,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 18.622,00₺
Cumhuriyet altını satış: 18.904,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 18.850,00₺
Ata altın satış: 19.039,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 13 Eylül Cuma günü saat 06.22 itibarıyla alınmıştır.