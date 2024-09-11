11 EYLÜL 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 11 Eylül Çarşamba 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 34,01 (Alış) - 34,03 (Satış)
EURO: 37,50 (Alış) - 37,62 (Satış)
STERLİN: 44,38 (Alış) - 44,60 (Satış)
1 DOLAR = 34,03 TL
👉11 Eylül Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.754,30₺
Gram altın satış: 2.754,72₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.557,00₺
Çeyrek altın satış: 4.607,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 9.085,00₺
Yarım altın satış: 9.206,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 18.171,00₺
Tam altın satış: 18.355,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 18.501,00₺
Cumhuriyet altını satış: 18.781,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 18.663,00₺
Ata altın satış: 18.842,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 11 Eylül Çarşamba günü saat 06.19 itibarıyla alınmıştır.