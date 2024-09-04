Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 4 Eylül Çarşamba 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

4 EYLÜL 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Eylül Çarşamba 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 33,98 (Alış) - 34,02 (Satış)

EURO: 37,60 (Alış) - 37,67 (Satış)

STERLİN: 44,51 (Alış) - 44,73 (Satış)

1 DOLAR = 34,02 TL

👉4 Eylül Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.727,25₺

Gram altın satış: 2.727,63₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.520,00₺

Çeyrek altın satış: 4.614,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.069,00₺

Yarım altın satış: 9.219,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 18.109,00₺

Tam altın satış: 18.381,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 18.500,00₺

Cumhuriyet altını satış: 18.780,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 18.612,00₺

Ata altın satış: 18.860,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Eylül Çarşamba günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.