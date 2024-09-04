4 EYLÜL 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Eylül Çarşamba 2024 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 33,98 (Alış) - 34,02 (Satış)
EURO: 37,60 (Alış) - 37,67 (Satış)
STERLİN: 44,51 (Alış) - 44,73 (Satış)
1 DOLAR = 34,02 TL
👉4 Eylül Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.727,25₺
Gram altın satış: 2.727,63₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.520,00₺
Çeyrek altın satış: 4.614,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 9.069,00₺
Yarım altın satış: 9.219,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 18.109,00₺
Tam altın satış: 18.381,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 18.500,00₺
Cumhuriyet altını satış: 18.780,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 18.612,00₺
Ata altın satış: 18.860,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Eylül Çarşamba günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.