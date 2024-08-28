Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 28 Ağustos Çarşamba 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

28 AĞUSTOS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Ağustos Çarşamba 2024 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 34,03 (Alış) - 34,04(Satış)

EURO: 38,01(Alış) - 38,04 (Satış)

STERLİN: 44,84 (Alış) - 45,07(Satış)

1 DOLAR = 34,03 TL

👉28 Ağustos Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.734,07₺

Gram altın satış: 2.734,49₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.522,00₺

Çeyrek altın satış: 4.580,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.073,00₺

Yarım altın satış: 9.152,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 18.118,00₺

Tam altın satış: 18.249,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 18.529,00₺

Cumhuriyet altını satış: 18.809,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 18.620,00₺

Ata altın satış: 18.725,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Ağustos Çarşamba günü saat 15.54 itibarıyla alınmıştır.