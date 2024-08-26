26 AĞUSTOS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Ağustos Cuma 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 34,01 (Alış) - 34,02 (Satış)
EURO: 38,00 (Alış) - 38,04 (Satış)
STERLİN: 44,78 (Alış) - 44,9 (Satış)
1 DOLAR = 34,00 TL
👉26 Ağustos Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.762,14₺
Gram altın satış: 2.762,54₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.548,00₺
Çeyrek altın satış: 4.607,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 9.124,00₺
Yarım altın satış: 9.205,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 18.219,00₺
Tam altın satış: 18.354,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 18.614,00₺
Cumhuriyet altını satış: 18.896,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 18.696,00₺
Ata altın satış: 18.833,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 26 Ağustos Pazartesi günü saat 16.52 itibarıyla alınmıştır.