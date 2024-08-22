22 AĞUSTOS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 22 Ağustos Perşembe 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 33,91 (Alış) - 33,94 (Satış)
EURO: 37,92 (Alış) - 37,94 (Satış)
STERLİN: 44,50 (Alış) - 44,73 (Satış)
1 DOLAR = 33, 94 TL
👉22 Ağustos Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.727,58₺
Gram altın satış: 2.728,00₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.495,00₺
Çeyrek altın satış: 4.568,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 9.017,00₺
Yarım altın satış: 9.128,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 18.006,00₺
Tam altın satış: 18.201,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 18.453,00₺
Cumhuriyet altını satış: 18.732,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 18.450,00₺
Ata altın satış: 18.676,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 22 Ağustos Perşembe günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.