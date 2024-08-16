16 AĞUSTOS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Ağustos Cuma 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 33,68 (Alış) - 33,69 (Satış)
EURO: 36,99 (Alış) - 37,06 (Satış)
STERLİN: 43,15 (Alış) - 43,37 (Satış)
1 DOLAR = 33, 69 TL
👉16 Ağustos Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.659,80₺
Gram altın satış: 2.660,18₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.351,00₺
Çeyrek altın satış: 4.418,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.728,00₺
Yarım altın satış: 8.829,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 17.430,00₺
Tam altın satış: 17.604,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 17.785,00₺
Cumhuriyet altını satış: 18.054,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 17.833,00₺
Ata altın satış: 18.063,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Ağustos Cuma günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.