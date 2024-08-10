10 AĞUSTOS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Ağustos Cumartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 33,48 (Alış) - 33,49 (Satış)
EURO: 36,60 (Alış) - 36,62 (Satış)
STERLİN: 42,61 (Alış) - 42,82 (Satış)
1 DOLAR = 33, 49 TL
👉10 Ağustos Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.617,63₺
Gram altın satış: 2.618,26₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.286,00₺
Çeyrek altın satış: 4.355,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.598,00₺
Yarım altın satış: 8.702,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 17.170,00₺
Tam altın satış: 17.351,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 17.571,00₺
Cumhuriyet altını satış: 17.837,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 17.540,00₺
Ata altın satış: 17.804,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Ağustos Cumartesi günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.