6 AĞUSTOS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 6 Ağustos Salı 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 33,45 (Alış) - 33,48 (Satış)
EURO: 36,69 (Alış) - 36,71 (Satış)
STERLİN: 42,51 (Alış) - 43,72 (Satış)
1 DOLAR = 33, 48 TL
👉3 Ağustos Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.589,32₺
Gram altın satış: 2.589,87₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.266,00₺
Çeyrek altın satış: 4.341,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.559,00₺
Yarım altın satış: 8.673,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 17.091,00₺
Tam altın satış: 17.293,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 17.398,00₺
Cumhuriyet altını satış: 17.661,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 17.460,00₺
Ata altın satış: 17.745,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Ağustos Salı günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.