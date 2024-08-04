4 AĞUSTOS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Ağustos Pazar 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 33,17 (Alış) - 33,23 (Satış)
EURO: 36,24 (Alış) - 36,28 (Satış)
STERLİN: 42,03 (Alış) - 42,24 (Satış)
1 DOLAR = 33, 23 TL
👉4 Ağustos Pazar 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.608,16₺
Gram altın satış: 2.608,81₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.236,00₺
Çeyrek altın satış: 4.309,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.499,00₺
Yarım altın satış: 8.610,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.971,00₺
Tam altın satış: 17.167,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 17.382,00₺
Cumhuriyet altını satış: 17.644,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 17.337,00₺
Ata altın satış: 17.615,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Ağustos Pazar günü saat 06.41 itibarıyla alınmıştır.