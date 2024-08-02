2 AĞUSTOS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Ağustos Cuma 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 33,17 (Alış) - 33,19 (Satış)
EURO: 35,82 (Alış) - 35,86 (Satış)
STERLİN: 42,73 (Alış) - 42,94 (Satış)
1 DOLAR = 33, 19 TL
👉2 Ağustos Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.616,70₺
Gram altın satış: 2.617,23₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.238,00₺
Çeyrek altın satış: 4.321,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.503,00₺
Yarım altın satış: 8.635,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.979,00₺
Tam altın satış: 17.216,00₺
📌CUMHURİYET 17.157,00NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 17.327,00₺
Cumhuriyet altını satış: 17.589,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 17.346,00₺
Ata altın satış: 17.666,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Ağustos Cuma günü saat 06.21 itibarıyla alınmıştır.