25 TEMMUZ 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 25 Temmuz Perşembe 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 33,03 (Alış) - 33,04 (Satış)
EURO: 35,90 (Alış) - 35,92 (Satış)
STERLİN: 42,18 (Alış) - 42,39 (Satış)
1 DOLAR = 32,87 TL
👉25 Temmuz Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.517,91₺
Gram altın satış: 2.518,43₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.128,00₺
Çeyrek altın satış: 4.201,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.282,00₺
Yarım altın satış: 8.394,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.538,00₺
Tam altın satış: 16.737,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 17.148,00₺
Cumhuriyet altını satış: 17.407,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.894,00₺
Ata altın satış: 17.174,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 25 Temmuz Perşembe günü saat 06.23 itibarıyla alınmıştır.