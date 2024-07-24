Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 24 Temmuz Çarşamba 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

24 TEMMUZ 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 24 Temmuz Çarşamba 2024 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 32,81 (Alış) - 32,84 (Satış)

EURO: 35,62 (Alış) - 35,67 (Satış)

STERLİN: 42,28 (Alış) - 42,49 (Satış)

1 DOLAR = 32,84 TL

👉24 Temmuz Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.548,29₺

Gram altın satış: 2.548,63₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.188,00₺

Çeyrek altın satış: 4.259,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.402,00₺

Yarım altın satış: 8.510,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.778,00₺

Tam altın satış: 16.967,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 17.108,00₺

Cumhuriyet altını satış: 17.367,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 17.140,00₺

Ata altın satış: 17.410,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 24 Temmuz Çarşamba günü saat 06.06 itibarıyla alınmıştır.