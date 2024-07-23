23 TEMMUZ 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Temmuz Salı 2024 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 32,87 (Alış) - 32,94 (Satış)
EURO: 35,83 (Alış) - 35,95 (Satış)
STERLİN: 42,41 (Alış) - 42,62 (Satış)
1 DOLAR = 32,94 TL
👉23 Temmuz Salı 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.542,34₺
Gram altın satış: 2.542,76₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.173,00₺
Çeyrek altın satış: 4.249,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.372,00₺
Yarım altın satış: 8.490,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.718,00₺
Tam altın satış: 16.928,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 17.064,00₺
Cumhuriyet altını satış: 17.322,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 17.028,00₺
Ata altın satış: 17.370,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 23 Temmuz Salı günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.