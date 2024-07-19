Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 19 Temmuz Cuma 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

19 TEMMUZ 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Temmuz Cuma 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 33,08 (Alış) - 33,09 (Satış)

EURO: 36,04 (Alış) - 36,07 (Satış)

STERLİN: 42,68 (Alış) - 42,89 (Satış)

1 DOLAR = 33,09 TL

👉19 Temmuz Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.578,14₺

Gram altın satış: 2.578,41₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.211,00₺

Çeyrek altın satış: 4.277,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.448,00₺

Yarım altın satış: 8.547,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 17.134,00₺

Tam altın satış: 17.259,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 17.517,00₺

Cumhuriyet altını satış: 17.782,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 17.182,00₺

Ata altın satış: 17.486,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Temmuz Cuma günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.