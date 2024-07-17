17 TEMMUZ 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Temmuz Çarşamba 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 33,06 (Alış) - 33,08 (Satış)
EURO: 36,06 (Alış) - 36,09 (Satış)
STERLİN: 42,74 (Alış) - 42,96 (Satış)
1 DOLAR = 33,08 TL
👉17 Temmuz Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.631,17₺
Gram altın satış: 2.631,67₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.260,00₺
Çeyrek altın satış: 4.330,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.546,00₺
Yarım altın satış: 8.651,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 17.066,00₺
Tam altın satış: 17.250,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 17.253,00₺
Cumhuriyet altını satış: 17.514,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 17.382,00₺
Ata altın satış: 17.700,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Temmuz Çarşamba günü saat 06.28 itibarıyla alınmıştır.