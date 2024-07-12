12 TEMMUZ 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Temmuz Cuma 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,96 (Alış) - 32,97 (Satış)
EURO: 35,81 (Alış) - 35,83 (Satış)
STERLİN: 42,15 (Alış) - 42,36 (Satış)
1 DOLAR = 32,97 TL
👉12 Temmuz Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.551,64₺
Gram altın satış: 2.552,08₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.121,00₺
Çeyrek altın satış: 4.196,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.267,00₺
Yarım altın satış: 8.384,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.509,00₺
Tam altın satış: 16.716,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.869,00₺
Cumhuriyet altını satış: 17.124,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.814,00₺
Ata altın satış: 17.152,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Temmuz Cuma günü saat 06.08 itibarıyla alınmıştır.