Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 9 Temmuz Salı 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

9 TEMMUZ 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Temmuz Salı 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,68 (Alış) - 32,75 (Satış)

EURO: 36,39 (Alış) - 36,43 (Satış)

STERLİN: 41,69 (Alış) - 41,90 (Satış)

1 DOLAR = 32,75 TL

👉9 Temmuz Salı 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.487,52₺

Gram altın satış: 2.487,91₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.040,00₺

Çeyrek altın satış: 4.111,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.104,00₺

Yarım altın satış: 8.214,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.184,00₺

Tam altın satış: 16.377,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.635,00₺

Cumhuriyet altını satış: 16.886,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.483,00₺

Ata altın satış: 16.804,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Temmuz Salı günü saat 06.04 itibarıyla alınmıştır.