9 TEMMUZ 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Temmuz Salı 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,68 (Alış) - 32,75 (Satış)
EURO: 36,39 (Alış) - 36,43 (Satış)
STERLİN: 41,69 (Alış) - 41,90 (Satış)
1 DOLAR = 32,75 TL
👉9 Temmuz Salı 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.487,52₺
Gram altın satış: 2.487,91₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.040,00₺
Çeyrek altın satış: 4.111,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.104,00₺
Yarım altın satış: 8.214,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.184,00₺
Tam altın satış: 16.377,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.635,00₺
Cumhuriyet altını satış: 16.886,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.483,00₺
Ata altın satış: 16.804,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Temmuz Salı günü saat 06.04 itibarıyla alınmıştır.