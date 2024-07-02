Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 2 Temmuz Salı 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

2 TEMMUZ 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Temmuz Salı 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,62 (Alış) - 32,63 (Satış)

EURO: 35,07 (Alış) - 35,08 (Satış)

STERLİN: 40,85 (Alış) - 41,05 (Satış)

1 DOLAR = 32,63 TL

👉2 Temmuz Salı 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.447,73₺

Gram altın satış: 2.448,11₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.971,00₺

Çeyrek altın satış: 4.054,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.966,00₺

Yarım altın satış: 8.101,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.907,00₺

Tam altın satış: 16.153,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.286,00₺

Cumhuriyet altını satış: 16.532,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.201,00₺

Ata altın satış: 16.575,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Temmuz Salı günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.