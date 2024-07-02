2 TEMMUZ 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Temmuz Salı 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,62 (Alış) - 32,63 (Satış)
EURO: 35,07 (Alış) - 35,08 (Satış)
STERLİN: 40,85 (Alış) - 41,05 (Satış)
1 DOLAR = 32,63 TL
👉2 Temmuz Salı 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.447,73₺
Gram altın satış: 2.448,11₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.971,00₺
Çeyrek altın satış: 4.054,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.966,00₺
Yarım altın satış: 8.101,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.907,00₺
Tam altın satış: 16.153,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.286,00₺
Cumhuriyet altını satış: 16.532,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.201,00₺
Ata altın satış: 16.575,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Temmuz Salı günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.