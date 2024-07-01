Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Temmuz Pazartesi 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

1 TEMMUZ 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Temmuz Pazartesi 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,6804 (Alış) - 32,8184 (Satış)

EURO: 35,1710 (Alış) - 35,3012 (Satış)

STERLİN: 41,1383 (Alış) - 41,3445 (Satış)

1 DOLAR = 32,81 TL

👉1 Temmuz Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.450,05₺

Gram altın satış: 2.450,40₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.993,00₺

Çeyrek altın satış: 4.055,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.011,00₺

Yarım altın satış: 8.102,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.973,00₺

Tam altın satış: 16.154,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.383,00₺

Cumhuriyet altını satış: 16.630,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.293,00₺

Ata altın satış: 16.576,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Temmmuz Pazartesi günü saat 06:48 itibarıyla alınmıştır.