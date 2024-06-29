29 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 29 Haziran Cumartesi 2024 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 32,62 (Alış) - 32,88 (Satış)
EURO: 34,98 (Alış) - 35,18 (Satış)
STERLİN: 41,24 (Alış) - 41,45 (Satış)
1 DOLAR = 32,88 TL
👉29 Haziran Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.449,68₺
Gram altın satış: 2.450,33₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.001,00₺
Çeyrek altın satış: 4.073,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.027,00₺
Yarım altın satış: 8.138,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.005,00₺
Tam altın satış: 16.226,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.455,00₺
Cumhuriyet altını satış: 16.704,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.326,00₺
Ata altın satış: 16.649,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 29 Haziran Cumartesi günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.