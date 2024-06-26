Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 26 Haziran Çarşamba 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

26 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 26 Haziran Çarşamba 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,97 (Alış) - 33,00 (Satış)

EURO: 35,35 (Alış) - 35,39 (Satış)

STERLİN: 41,65 (Alış) - 41,86 (Satış)

1 DOLAR = 33,00 TL

👉26 Haziran Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.461,37₺

Gram altın satış: 2.461,81₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.030,00₺

Çeyrek altın satış: 4.095,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.084,00₺

Yarım altın satış: 8.182,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.119,00₺

Tam altın satış: 16.313,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.534,00₺

Cumhuriyet altını satış: 16.783,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.517,00₺

Ata altın satış: 16.738,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 26 Haziran Çarşamba günü saat 06.01 itibarıyla alınmıştır.