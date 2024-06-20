20 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 20 Haziran Perşembe 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,55 (Alış) - 32,56 (Satış)
EURO: 35,01 (Alış) - 35,05 (Satış)
STERLİN: 40,76 (Alış) - 40,97 (Satış)
1 DOLAR = 32,56 TL
👉20 Haziran Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.441,20 ₺
Gram altın satış: 2.441,54 ₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.915,00 ₺
Çeyrek altın satış: 4.030,00 ₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.854,00 ₺
Yarım altın satış: 8.053,00 ₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.587,00 ₺
Tam altın satış: 16.057,00 ₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.139,00 ₺
Cumhuriyet altını satış: 16.383,00 ₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 15.998,00 ₺
Ata altın satış: 16.475,00 ₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 20 Haziran Perşembe günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.