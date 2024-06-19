Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Kurban Bayramı'nız mübarek olsun!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Kurban Bayramı'nız mübarek olsun!
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