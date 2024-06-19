Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 19 Haziran Çarşamba 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

19 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Haziran Çarşamba 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,53 (Alış) - 32,65 (Satış)

EURO: 34,98 (Alış) - 35,10 (Satış)

STERLİN: 40,76 (Alış) - 40,97 (Satış)

1 DOLAR = 32,65 TL

👉19 Haziran Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.439,92₺

Gram altın satış: 2.440,33₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.918,00₺

Çeyrek altın satış: 4.030,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.860,00₺

Yarım altın satış: 8.052,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.600,00₺

Tam altın satış: 16.055,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.139,00₺

Cumhuriyet altını satış: 16.383,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.011,00₺

Ata altın satış: 16.473,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Haziran Çarşamba günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.