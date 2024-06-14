Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 14 Haziran Cuma 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

14 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Haziran Cuma 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,48 (Alış) - 32,49 (Satış)

EURO: 34,88 (Alış) - 34,93 (Satış)

STERLİN: 40,86 (Alış) - 41,07 (Satış)

1 DOLAR = 32,49 TL

👉14 Haziran Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.407,68

Gram altın satış: 2.407,96

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.920,00

Çeyrek altın satış: 3.990,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.864,00

Yarım altın satış: 7.973,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.607,00

Tam altın satış: 15.897,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 15.994,00

Cumhuriyet altını satış: 16.242,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.018,00

Ata altın satış: 16.312,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Haziran Cuma günü saat 06,14 itibarıyla alınmıştır.