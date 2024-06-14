14 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Haziran Cuma 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,48 (Alış) - 32,49 (Satış)
EURO: 34,88 (Alış) - 34,93 (Satış)
STERLİN: 40,86 (Alış) - 41,07 (Satış)
1 DOLAR = 32,49 TL
👉14 Haziran Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.407,68
Gram altın satış: 2.407,96
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.920,00
Çeyrek altın satış: 3.990,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.864,00
Yarım altın satış: 7.973,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.607,00
Tam altın satış: 15.897,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 15.994,00
Cumhuriyet altını satış: 16.242,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.018,00
Ata altın satış: 16.312,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Haziran Cuma günü saat 06,14 itibarıyla alınmıştır.