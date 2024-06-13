13 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 13 Haziran Perşembe 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,2983 (Alış) - 32,3057 (Satış)
EURO: 35,0832 (Alış) - 35,1282 (Satış)
STERLİN: 40,9134 (Alış) - 41,1184 (Satış)
1 DOLAR = 32,30 TL
👉13 Haziran Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.401,83
Gram altın satış: 2.402,17
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.889,00
Çeyrek altın satış: 3.965,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.802,00
Yarım altın satış: 7.922,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.484,00
Tam altın satış: 15.795,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.069,00
Cumhuriyet altını satış: 16.312,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 15.892,00
Ata altın satış: 16.207,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 13 Haziran Perşembe günü saat 06:42 itibarıyla alınmıştır.