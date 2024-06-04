Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 4 Haziran Salı 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

4 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Haziran Salı 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,15 (Alış) - 32,17 (Satış)

EURO: 35,08 (Alış) - 35,16 (Satış)

STERLİN: 40,84 (Alış) - 41,04 (Satış)

1 DOLAR = 32,17 TL

👉4 Haziran Salı 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.426,50

Gram altın satış: 2.426,84

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.915,00

Çeyrek altın satış: 3.982,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.853,00

Yarım altın satış: 7.956,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.658,00

Tam altın satış: 15.864,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.001,00

Cumhuriyet altını satış: 16.243,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 15.997,00

Ata altın satış: 16.278,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Haziran Salı günü saat 06.05 itibarıyla alınmıştır.