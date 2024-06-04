4 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Haziran Salı 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,15 (Alış) - 32,17 (Satış)
EURO: 35,08 (Alış) - 35,16 (Satış)
STERLİN: 40,84 (Alış) - 41,04 (Satış)
1 DOLAR = 32,17 TL
👉4 Haziran Salı 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.426,50
Gram altın satış: 2.426,84
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.915,00
Çeyrek altın satış: 3.982,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.853,00
Yarım altın satış: 7.956,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.658,00
Tam altın satış: 15.864,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.001,00
Cumhuriyet altını satış: 16.243,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 15.997,00
Ata altın satış: 16.278,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Haziran Salı günü saat 06.05 itibarıyla alınmıştır.