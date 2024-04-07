7 NİSAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 7 Nisan Pazar 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,01 (Alış) - 32,02 (Satış)
EURO: 34,65 (Alış) - 34,85 (Satış)
STERLİN: 40,25 (Alış) - 40,45 (Satış)
1 DOLAR = 32,02 TL
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👉7 Nisan Pazar 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.397,69
Gram altın satış: 2.398,41
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.002,00
Çeyrek altın satış: 4.378,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.955,00
Yarım altın satış: 8.386,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.983,00
Tam altın satış: 16.475,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.075,00
Cumhuriyet altını satış: 16.317,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.349,00
Ata altın satış: 16.870,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Nisan Pazar günü saat 06:44 itibarıyla alınmıştır.