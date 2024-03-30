💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | 30 Mart Cumartesi 2024 Sayısal Loto çekilişi sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, 30 Mart Cumartesi akşamı yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '30 Mart Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Büyük ikramiyenin 222 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2024- 17:35